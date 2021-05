Calano ancora i contagi da Covid-19 a San Marino. Secondo quanto stabilito dal cruscotto Covid dal 30 aprile al 2 maggio è stato riscontrato una sola nuova positività e 19 guarigioni. I positivi attivi in territorio scendono così a 42. Rimangono stabili i ricoveri, con 7 ospedalizzazioni di cui 4 in terapia intensiva, che registra una saturazione stabile al 33%. Non si registrano nuovi decessi.







Seguiranno aggiornamenti