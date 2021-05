AGGIORNAMENTO Covid-19: situazione invariata a San Marino, nessun nuovo caso da 8 giorni

I dati sul contagio sono stabili territorio. Zero i casi relativi all'ultima giornata, su 64 tamponi. Allo stesso tempo, nessuno è guarito dal Covid a San Marino, quidni il totale degli attualmente positivi è fermo a 3. Sono tutti maschi, con un età media di 44 anni e si trovano in isolamento a casa.

L'ospedale si conferma, dunque, Covid-free: zero i ricoverati per il Coronavirus. In parallelo, proseguono le somministrazioni di vaccino: 42.447 le dosi totali inoculate, di cui 20.936 secondi dosi o dosi uniche. Ieri sono stati somministrati 280 sieri e, finora, sono 71 i turisti vaccinati.

Da 8 giorni non si rilevano nuove positività al virus in territorio sammarinese, l'ultima era stata riscontrata il 17 maggio.

