Covid: 2 nuovi decessi e 42 ricoveri, attesa per nuove dosi di Sputnik

Sentiamo Sergio Rabini e Enrico Rossi

Il bilancio delle vittime legate alla pandemia si aggrava: ieri il decesso di un uomo di 84 anni e di una donna di 89. Sale così a 82 il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia sul Titano. In contemporanea, resta oltre la soglia di attenzione il numero dei nuovi casi: sono 48 su 294 tamponi, con un tasso di positività al 16,33%. 40 i guariti. Continuano a preoccupare i numeri in ospedale: 42 i ricoveri. Di questi, 33 nel reparto Covid e 9 in terapia intensiva.









Tra i fattori di speranza, le vaccinazioni che proseguono. Alle ore 13 erano 9312 le dosi somministrate e, a ieri, erano state già vaccinate con la seconda dose 506 persone. Nel frattempo, si aprono anche le prenotazioni per la fascia 16-17 anni. Ai ragazzi sarà somministrato il vaccino Pfizer, cioè quello indicato per la tipologia di paziente. E si ragiona sulle prossime forniture. Al momento, si parla di una richiesta di 18500 dosi di Sputnik per la prima dose e di altrettante per la seconda. Il direttore sanitario Iss, Sergio Rabini, ribadisce che, per l'immunizzazione, sono necessari almeno 40 giorni dalla prima somministrazione.

Il responsabile della Geriatria, Enrico Rossi, fa il punto sui ricoveri: nell'area rossa geriatrica sono 12 i pazienti . Aggiorna poi sugli approfondimenti relativi al focolaio sviluppato in reparto e dopo il quale due persone sono decedute.

