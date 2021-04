Covid: 20 i positivi, 52 i guariti

Sono 20 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sul Titano e si mantiene il saldo positivo grazie alle 52 guarigioni registrate. Sono 331 i positivi attivi al momento sul Titano. A diminuire è anche la pressione sulla struttura ospedaliera: 31 i ricoverati totali (-4 rispetto al precedente bollettino). 23 sono seguiti nelle stanze di isolamento e 8 in terapia intensiva. La rianimazione resta stabile nei numeri, con il 67% di occupazione. 300 persone sono, invece, in isolamento a casa. E continuano ad arrivare forniture di vaccini. Dopo la consegna di 1170 dosi di siero Pfizer/Biontech, ieri sera l'arrivo di 8mila prima dosi di Sputnik, più altrettante seconde dosi: 16mila, dunque. La campagna a San Marino è ora aperta a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su. L'obiettivo principale resta, dunque, raggiungere l'immunità di gregge.