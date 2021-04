COVID-19 Covid: 20 positivi e 52 guariti. Verso orari normali di chiusura per nidi e scuole dell'infanzia

I guariti superano i nuovi casi e scende la pressione sulla struttura ospedaliera. Sono, in generale, confortanti i dati dell'ultimo bollettino Covid a San Marino, anche se i numeri dei ricoveri sono ancora elevati. 20 i nuovi contagi rilevati in territorio e 52 i guariti nell'ultima giornata di riferimento. Questo fa scendere ancora di più la curva degli attualmente positivi: a San Marino sono 331.

All'ospedale di Stato 30 i ricoverati totali (-5 rispetto al precedente bollettino). 22 pazienti sono seguiti nelle stanze di isolamento e 8 in terapia intensiva. La rianimazione resta stabile nei numeri, con il 67% di occupazione. 301 persone sono, invece, in isolamento a casa.

Nel frattempo, le consegne di nuove forniture di vaccino proseguono. Ieri, dopo l'arrivo di 1170 dosi di Pfizer-Biontech, la consegna di 8mila prime dosi di Sputnik, più altrettante seconde dosi: 16mila, dunque, per il siero russo. Ieri sul Titano erano a quota 17.707 le somministrazioni; 8.108 le seconde dosi. La campagna a San Marino è ora aperta a tutte le fasce d'età dai 18 anni in su.

Aggiornamenti anche sul fronte scuola. Da lunedì prossimo, 19 aprile, gli asili nido torneranno alla chiusura delle 16,30. Stesso orario anche per le scuole dell'infanzia. In questo caso, però, per i genitori che ne hanno fatto richiesta, c'è la possibilità di andare a prendere i figli entro le 18. Da lunedì 26 aprile si torna alla normalità con la chiusura canonica alle 18 per tutte le scuole dell'infanzia. E per la tutela della salute dei bambini, dalla Giunta di Castello di Montegiardino la donazione di 1000 mascherine chirurgiche alla scuola elementare L'Olmo.

