SAN MARINO Covid: 27 nuovi casi, stabili le terapie intensive. In quarantena 1^ elementare di Domagnano

27 nuovi casi su 266 tamponi: è uno dei dati principali dell'ultimo aggiornamento Covid a San Marino. Dall'altra parte, 17 i guariti. Sale lievemente il rapporto tra nuovi positivi e tamponi, ora al 10,15%. L'attenzione è rivolta soprattutto alla situazione in ospedale: sale di una unità il numero dei pazienti. 26 sono, infatti, i ricoverati, di cui 15 nel reparto Covid e 11 in terapia intensiva (dato, quest'ultimo, stabile). La rianimazione - occupata da 9 maschi e 2 femmine - è satura al 92%.

In conferenza stampa anche la direttrice del Casale la Fiorina, Cinzia Cesarini, dopo il focolaio nella casa di riposo che ha portato 7 anziani in ospedale: 6 nel reparto dedicato e 1 in isolamento in Medicina. Sono tutti in buone condizioni. Cesarini assicura il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, già dalla prima ondata. E' ancora presto per individuare la fonte del contagio. Al momento, spiega, sono esclusi i parenti che da tempo non possono più visitare gli ospiti.

Riflettori puntati anche sulla scuola. In quarantena una prima elementare a Domagnano dopo un focolaio: risultati positivi 10 bambini su 21. Gli alunni di due classi elementari a Murata, invece, sono risultati tutti negativi. Per il Dipartimento Istruzione è la conferma che “i focolai non sono la regola”. “Sapevamo che queste cose potevano accadere – dicono – ma continuiamo a tenere alta la guardia e a rispettare le norme di sicurezza”.

Nel servizio, le interviste a Sergio Rabini (direttore sanitario Iss) e a Cinzia Cesarini (direttrice Casa di riposo-Rsa)

