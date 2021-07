AGGIORNAMENTO Covid: 37 positivi attivi sul Titano; 66 nuovi casi a Rimini

Sono 37, stando all'ultimo aggiornamento, i positivi attivi al coronavirus a San Marino, uno in più rispetto a ieri. Si segnala anche una nuova guarigione. Conforta il fatto che tutte le persone attualmente infette siano seguite presso il proprio domicilio, non presentando una sintomatologia severa.

Crescono i contagi anche in Emilia-Romagna, 419 - di cui 116 asintomatici - in più rispetto alle 24 ore precedenti. 88 le nuove guarigioni. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi, segnala l'Ausl Romagna, è 31,4 anni. Rimini è la provincia con il maggior incremento: 66, seguita da Reggio Emilia (60). Due i decessi a livello regionale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (4 in più rispetto a ieri), 169 quelli negli altri reparti Covid (+7).

