COVID-19 Covid, 4 positivi e 4 guariti: stabili a 60 i positivi attivi a San Marino

Covid, 4 positivi e 4 guariti: stabili a 60 i positivi attivi a San Marino.

Sono 4 i nuovi positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore. 4 anche i guariti. Restano dunque 60 i positivi attivi totali. Stabile anche la situazione in ospedale con 3 ricoverati totali, uno dei quali in terapia intensiva.

In Italia intanto è stato approvato il Super green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per tutti i tipi di lavoratori; stop allo stipendio dal primo giorno di accesso senza certificato; sanzioni fino a 1.500 euro; mini-prezzi per i tamponi in farmacia; pass valido già dopo la prima dose di vaccino: questi i punti chiave del decreto per la sicurezza.

Continua a scendere, nel periodo 25 agosto - 7 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,85, al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,92. Scende anche l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che passa, nel valore nazionale, da 64 della scorsa settimana a 54. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 6,1%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 7,2%. Sono quattro le Regioni/Province autonome a rischio moderato (Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Trento), rispetto alle 3 della scorsa settimana. In Sicilia, Bolzano e Calabria l'incidenza più alta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: