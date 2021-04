COVID-19 Covid, 43 i nuovi positivi. Scendono le ospedalizzazioni Entrato in vigore alle 5 di questa mattina il nuovo decreto con le norme di contenimento del Covid sul Titano.

Covid, 43 i nuovi positivi. Scendono le ospedalizzazioni.

Sono 43 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore a San Marino su 289 tamponi effettuati (rapporto nuovi positivi/tamponi = 14,88%). 42 i guariti per un totale di 520 il totale dei casi attivi. ;Scende il totale dei ricoverati che passano dai 42 di ieri ai 38 di oggi. 30 le persone ricoverate nel reparto di isolamento Covid mentre sono 8 i pazienti in terapia intensiva, che registra una saturazione stabile al 67%.

Sul fronte vaccinazioni il totale delle dosi somministrate dall’inizio della campagna fino alla giornata di ieri è di 12.341 di cui 8.818 persone vaccinate con la prima dose e 3.523 con anche la seconda dose. Il 57,2% dei vaccinati sono femmine e il 42,8% maschi. Ieri, 31 marzo sono stati somministrati 582 vaccini, 39 prime dosi e 543 richiami.

E' entrato in vigore alle 5 di questa mattina il nuovo decreto con le norme di contenimento del Covid sul Titano. Resterà in vigore fino a venerdì 9 aprile. Queste le principali misure contenute: Nelle giornate del 3,4 e 5 aprile coprifuoco anticipato alle 20,00; negli stessi giorni bar e ristoranti dovranno chiudere alle 15,30; asporto consentito fino alle 20,00, nessun limite orario per le consegne a domicilio; divieto d'accesso a parchi e piazze; durante le giornate festive e nei fine settimana chiuse al pubblico le attività commerciali (fatta eccezione per generi alimentari, edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie e ottici).

