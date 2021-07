COVID-19 Covid, 5 i nuovi positivi a San Marino 39 i casi a Rimini

Covid, 5 i nuovi positivi a San Marino.

Sale a 7 il numero dei positivi al Covid a San Marino. 5 quelli rilevati nelle ultime 24 ore. Tutti i casi sono asintomatici o paucisintomatici e seguiti a livello domiciliare dal gruppo Covid Territoriale.

Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri è di 45.064 di cui 22.260 persone vaccinate con la prima dose e 22.804 con la seconda dose o con la dose unica. 1.370 le somministrazioni ai turisti.

In Emilia Romagna 219 i casi rilevati nelle ultime 24 ore, maglia nera oggi Bologna con 45 casi, seconda Rimini con 39. L'età media dei nuoci positivi scende a 28,9 anni. In tutta la Regione i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+1 rispetto a ieri), 142 quelli negli altri reparti Covid (+1).

