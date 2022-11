Nella settimana compresa tra il 7 e il 13 novembre, l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha registrato 57 nuovi casi di infezione da Covid, a seguito di 337 tamponi effettuati (tasso di positività su base settimanale al 16,91%). 125 in totale i positivi attivi in territorio. Nella stessa settimana ci sono state 46 guarigioni. 6 le persone ricoverate in Ospedale tutte in stanze di isolamento e nessuna in Terapia Intensiva.