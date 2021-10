Covid: 6 nuovi casi a San Marino. Invariate le ospedalizzazioni

Il sistema sanitario sammarinese, al momento, sembra tenere senza gravi affanni. Nel bollettino odierno dell'ISS si confermano 4 ospedalizzazioni; nessuno dei ricoverati positivi al Covid si trova in terapia intensiva. Preoccupa invece il costante incremento di nuove positività: 6, quelle registrate ieri; a fronte di nessuna guarigione. I casi attivi salgono dunque a 63; 59 dei quali seguiti presso il proprio domicilio. Oltreconfine si assiste ad una situazione apparentemente simile. Perché in Italia i nuovi casi settimanali sono passati da 17.870 a 25.585. “La crescita – tuttavia - potrebbe in parte essere legata all'incremento dei tamponi” fatti anche per il Green Pass. A indicare “una maggior circolazione del virus” vi sono poi i ricoveri - +7,5% -, e il tasso di positività. Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe emerge inoltre un fatto significativo: nel corso della scorsa settimana sono state effettuate poco più di 152.000 vaccinazioni al giorno, con un calo del 53% di nuovi immunizzati; 11 milioni le dosi rimaste stipate in frigo.