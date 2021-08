DATI Covid: 71 casi attivi in territorio. Salgono a 3 i ricoveri in Ospedale Nelle ultime 24 ore tre nuovi contagi e due guarigioni. Si conta un ricovero in più rispetto a ieri.

Superano nuovamente quota 70, i positivi attivi a San Marino. Tre nuovi contagi nelle ultime 24 ore e due guarigioni riportano a 71 i casi di coronavirus in territorio. Salgono a 3 i ricoverati presso l'Ospedale di Stato, nelle stanze di isolamento della Medicina Interna - uno in più rispetto a ieri -. Per due di loro - ospiti della RSA La Fiorina, risultati positivi anche se asintomatici o paucisintomatici - si tratta di ricoveri di tipo precauzionale. Gli altri 68 sono tutti seguiti a domicilio: tre i casi che si trovano in territorio italiano monitorati dalle Ausl di competenza.

Il totale dei tamponi effettuati dall'inizio della pandemia è di 72.211: 662 quelli effettuati tra lunedì e ieri con 33 nuovi casi, per un rapporto tra nuovi positivi e totale di tamponi effettuati di 4.9% su base settimanale. L'età media delle persone positive è di 37 anni. Le persone in quarantena sono una ventina. Dall'inizio della pandemia, sono 5.183 le persone risultate contagiate, di cui 71 positivi, 90 deceduti e 5.022 guarigioni.

