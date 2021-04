COVID-19 Covid, 74 nuovi casi a Rimini. Scendono i ricoveri in regione

Covid, 74 nuovi casi a Rimini. Scendono i ricoveri in regione.

Sono 1.104 in più rispetto a ieri le nuove positività al Coronavirus rilevate in Emilia Romagna su un totale di 18.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,5 anni. 883 i guariti. Purtroppo, si registrano 21 nuovi decessi. Calano i ricoveri, si in terapia intensiva che nei reparti di isolamento Covid: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 297 (-2 rispetto a ieri), 2.226 quelli negli altri reparti Covid (-63). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.296.334 dosi; sul totale, 389.234 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Sono 74 i casi rilevati nella provincia di Rimini dove non si registra nessun nuovo decesso.

