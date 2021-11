Salgono a 99 i positivi attivi a San Marino come riportato dal quotidiano aggiornamento dell'Iss. 26 i nuovi positivi rilevati da ieri, 24 i guariti. Buone notizie dall'ospedale dove una persona risulta essere stata dimessa: sono infatti 3 i pazienti ricoverati in ospedale. Nessuna in terapia intensiva.