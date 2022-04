COVID-19 Covid, a giorni la decisione in Italia sull'eliminazione delle mascherine al chiuso Per il ministro Speranza "serve ancora prudenza". A San Marino nessun aggiornamento dati per qualche giorno

I casi Covid a San Marino non verranno aggiornati per qualche giorno, comunicano dall'Istituto sicurezza sociale. Al momento sono fermi al 21 aprile. Anche le vaccinazioni non subiranno variazioni, perché sono previste dal 28 aprile in poi.

Entro fine mese il governo italiano dovrà certificare l'eliminazione delle mascherine al chiuso, come annunciato: dal primo maggio, infatti, scadrà anche l'obbligo di Green Pass. Ma sulle mascherine, ha detto il ministro della Salute Speranza, “è una scelta che faremo nei prossimi giorni, ascoltando la comunità scientifica. La mia opinione è che serve ancora un po' di prudenza”, ha aggiunto, mentre in Israele, ad esempio, da ieri non sono più obbligatorie nei luoghi chiusi, per la prima volta da due anni, tranne alcune eccezioni, come negli ospedali, nelle case per anziani o sugli aerei.

Resta anche il tampone per i viaggiatori all'arrivo, con quarantena fino al risultato negativo del test. In Cina invece tamponi di massa anche a Pechino, non solo a Shanghai che già è nel mezzo di un lockdown e dove i casi sono poco meno di 2.500. I timori di un imminente lockdown anche a Pechino, hanno generato lunghe code sia ai supermercati sia davanti ai centri provvisori per i test di massa. “Di fronte alla variante Omicron – ha detto il portavoce del ministero degli Esteri – la Cina non cederà, ma anzi riuscirà a bloccarla”.

