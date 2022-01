PANDEMIA Covid: a giorni un nuovo decreto, possibili misure sul lavoro anche a San Marino

Covid: a giorni un nuovo decreto, possibili misure sul lavoro anche a San Marino.

Entro pochi giorni il Governo potrebbe varare un nuovo decreto con ulteriori misure di contenimento della pandemia. A sollecitarlo – secondo fonti qualificate - sia l'Iss che il Gruppo per le Emergenze Sanitarie. Il provvedimento, lunedì prossimo, sarà sicuramente sul tavolo del Congresso di Stato per deciderne i contenuti nel dettaglio. Non si escludono misure inerenti il lavoro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: