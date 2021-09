Covid: a San Marino 0 nuovi casi ma 2 in terapia intensiva, Italia parte con la terza dose a immunodepressi

Covid: a San Marino 0 nuovi casi ma 2 in terapia intensiva, Italia parte con la terza dose a immunodepressi.

Dati del contagio stabili in territorio sammarinese. Restano 60 – come alcuni giorni fa - i casi di Coronavirus totali. Zero i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e nessuno è guarito. Ma allo stesso tempo sono 4 i ricoverati in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva che ora è al 17% di occupazione. In isolamento a casa si trovano 56 soggetti.

Intanto, in Italia – dove i nuovi casi ieri erano poco più di 3.800 e i decessi 26, in calo a fronte di un aumento delle rianimazioni - si parte con la terza dose di vaccino per immunocompromessi, trapiantati e malati oncologici: sono circa 3 milioni i pazienti interessati. Ma ci sono zone del Paese, come Rieti, in cui le somministrazioni sono già iniziate la scorsa settimana. Si tratta di una dose aggiuntiva a completamento del ciclo vaccinale, da inoculare dopo almeno 28 giorni dalla seconda.

Verranno utilizzati i sieri Pfizer e Moderna, quindi a mRna. In un momento successivo si procederà, per chi ne ha bisogno, con una dose aggiuntiva. Destinatari: categorie a rischio come over-80 e anziani nelle Rsa, a 6 mesi dall'ultima dose. Da uno studio condotto in Israele emerge che, con il richiamo, l'efficacia del siero Pfizer sarebbe del 95% rispetto alla variante Delta, con una diminuzione “sostanziale” dei casi di contagio e malattia grave.

