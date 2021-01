COVID-19 Covid a San Marino: 25 nuovi positivi. Aumentano i ricoveri

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, nel quotidiano aggiornamento sull'andamento dell'epidemia da Covid a San Marino comunica che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 25 nuovi positivi a fronte di 164 tamponi effettuati per un rapporto tra positivi e tamponi che si attesta al 15.24%. L'età media dei 306 positivi totali è di 46 anni (sono 157 femmine e 149 maschi). 38 le persone che sono guarite. Sale invece di 7 unità rispetto a ieri il numero dei ricoverati che sono ora 27: 9 si trovano in Terapia Intensiva (satura ora al 75%) mentre 18 nel reparto Covid.

