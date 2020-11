AGGIORNAMENTO Covid: a San Marino 37 nuovi casi. Iss: "Collaborazione, obiettivo mantenere aperte attività sanitarie ed economiche" Sono tornate a scuola le tre classi delle superiori in quarantena; attesa dell'esito dei test per altre due classi. Dipartimento Istruzione: "Nessun focolaio"

Sono 37 i nuovi casi di Coronavirus a San Marino, su 231 tamponi. In parallelo, i guariti sono 22. Cresce la percentuale di nuovi casi su numero di tamponi: al momento è al 16,02%, valore più alto dal 2 novembre a oggi. Sul fronte ospedaliero, 15 i ricoverati di cui 5 in terapia intensiva: anche questo dato è in aumento. Nell'ultimo periodo la media è di circa un ricovero al giorno, spiegano i sanitari.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Da qui l'invito dell'Iss a mantenere alta l'attenzione e a collaborare, perché l'obiettivo resta quello di garantire sia i servizi sanitari che le attività economiche. 296 gli attuali positivi. 281 persone si trovano in isolamento a casa: circa la metà è in buone condizioni e l'altra metà presenta sintomi più “significativi”. La fascia di popolazione più colpita è quella dai 40 ai 49 anni, seguita da quella tra i 50 e i 59. Diversi i casi in età pediatrica. Rimane la difficoltà nel reperire personale, soprattutto infermieri. Per gestire l'emergenza, è ancora attivo il contatto con l'ex commissario straordinario Massimo Arlotti.

Sul fronte scuola, sono rientrate in aula le tre classi delle superiori in quarantena preventiva per la presenza di un alunno positivo per ogni classe. "Nessun focolaio", assicura il Dipartimento Istruzione, ma solo singoli casi. Per altre due classi delle superiori, ognuna con un positivo, si attende l'esito dei tamponi e non è esclusa la quarantena.

Nel servizio, l'intervista ad Alessandra Bruschi, direttore generale Iss

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: