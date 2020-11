Covid, a San Marino 44 nuovi positivi e 17 guariti Fermo il dato relativo ai ricoveri: 14

44 nuovi positivi a San Marino su 280 tamponi effettuati. Sono i dati aggiornati alla mezzanotte resi noti dall'Istituto di Sicurezza Sociale. Da evidenziare il dato relativo ai guariti, che sono 17. Quindi a San Marino gli attualmente positivi attivi sono 318. Fermo il dato relativo ai ricoveri, che restano 14: 11 si trovano nel reparto Covid e in stanza di isolamento in Medicina e 3 in Terapia Intensiva.

