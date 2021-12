COVID-19 Covid: a San Marino 44 nuovi positivi e un ricovero in più. Italia potenzia il sistema delle vaccinazioni Sempre in campo sanitario le dimissioni della primaria di Oncologia Bracci e della neonatologa Mammoliti

Covid: a San Marino 44 nuovi positivi e un ricovero in più. Italia potenzia il sistema delle vaccinazioni.

Supera quota 300 il totale dei positivi attivi sul Titano: 323 i casi in territorio, dopo i 44 nuovi contagi. Tre i guariti. Aumentano anche i ricoveri all'ospedale di Stato, che passano da 4 a 5. Una persona resta in terapia intensiva. 318 i soggetti seguiti a casa. Periodo complesso per la sanità, dalla gestione dell'emergenza pandemica alla carenza di medici. Ieri, in Commissione Sanità, il segretario Roberto Ciavatta ha parlato di due dimissioni “importanti”. Si tratta di Raffaella Bracci, primaria di Oncologia, e di Palma Mammoliti, neonatologa in servizio in Pediatria.

Sul fronte Covid, l'Italia è alle prese con l'aumento di casi e ricoveri. L'indice Rt, spiega il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, resta sopra 1. Con questi valori, dice, le ospedalizzazioni crescono in modo regolare, anche se al momento si resta sotto la soglia di allerta. Strumento “molto importante” in questa fase, sottolinea, sono le terze dosi. Si potenzia la 'macchina' delle somministrazioni: tornano gazebo, vaccinazioni in piazze, fiere e, a Palermo, perfino dal barbiere. Obiettivo è tornare a pieno regime, già dalla prossima settimana.

Ieri a Rimini la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, Giuseppe Forlenza. Al centro, il piano dei controlli anti-Covid. In arrivo un monitoraggio più serrato, anche negli esercizi pubblici, alle fermate dei mezzi e in stazione e contro gli assembramenti.





