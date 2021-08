Covid: a San Marino 5 nuovi casi e ricoveri stabili. Sicilia e Sardegna ai massimi livelli per le rianimazioni

Torna a salire, anche se in modo contenuto, il totale dei casi attivi in Repubblica: 61 le persone attualmente positive al Coronavirus. 5 sono i nuovi casi registrati: superiori ai 3 guariti delle ultima giornata. Da qui il lieve aumento. 53 persone si trovano ora in isolamento a casa. A livello ospedaliero, è fermo a 8 il numero di ricoverati, di cui una in terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni, in base agli ultimi dati, sono 46.069 le somministrazioni delle quali 23.709 seconde dosi o dosi uniche. Tra i turisti, 1.868 somministrazioni.









Nel frattempo, l'Italia fa i conti con il possibile ritorno delle zone gialle, almeno in Sicilia e Sardegna che, seppur stabili nei numeri, sono sui livelli massimi nei dati delle terapie intensive. La prima Regione è al 10% di occupazione, cioè la soglia più alta consentita, e al 17% per l'area medica (oltrepassando il limite del 15%). In Sardegna rianimazioni occupate al 9% e al 10% i reparti. Arriva al 15% per le aree mediche anche la Calabria.