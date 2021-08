Covid: a San Marino 5 nuovi casi e ricoveri stabili. Sicilia e Sardegna ai massimi livelli per le rianimazioni

Torna a salire, anche se in modo limitato, il numero dei positivi attivi in Repubblica: 61, 57 residenti a San Marino e 4 seguiti in Italia. 5 sono invece i nuovi casi su 104 tamponi, con un tasso di positività al 4,81%. A livello ospedaliero, è fermo a 8 il numero di ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva. 26 le quarantene.

Intanto, nell'intera Italia, in 24 ore, si sono registrati 7.260 casi, con un tasso di positività al 3,5%. 55 le vittime; nella somma complessiva ci sono 10 decessi in più legati a giorni precedenti. Aumenta il saldo tra entrate e uscite sia per le rianimazioni che per i reparti.

In Emilia-Romagna 576 le nuove infezioni, con la provincia di Rimini al primo posto per casi (97). 3 i decessi. Il Paese fa i conti con il possibile ritorno di zone con restrizioni, almeno in Sicilia e Sardegna che, seppur stabili nei numeri, sono ai livelli massimi nei dati delle terapie intensive. La prima Regione è al 10% di occupazione, cioè la soglia più alta consentita, e al 17% per l'area medica (oltrepassando il limite del 15%). In Sardegna rianimazioni occupate al 9% e al 10% i reparti. Arriva al 15% per le aree mediche anche la Calabria.





