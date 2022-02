AGGIORNAMENTO Covid: a San Marino ancora lieve discesa dei positivi attivi, Italia si prepara alla quarta dose per i fragili Tra gli amministratori italiani, c'è chi plaude alla scelta di aprire ai viaggiatori extra europei

Covid: a San Marino ancora lieve discesa dei positivi attivi, Italia si prepara alla quarta dose per i fragili.

E' ancora in discesa la curva dei contagi totali sul Titano, ormai in diminuzione da settimane. Sono 312 i positivi attivi, in base all'ultimo aggiornamento Iss. 24 sono i casi registrati nell'ultima giornata, superati dalle 29 guarigioni. Sul fronte dei ricoveri situazione stabile: 3 i pazienti nei reparti. E nessun malato Covid è in terapia intensiva. 309 persone si trovano, invece, in isolamento casa.

Proprio a livello ospedaliero la situazione migliora in Italia: in una settimana il numero dei ricoveri per Coronavirus è sceso del 12%. Il dato migliore riguarda i reparti ordinari; più lieve il calo nelle rianimazioni che calano comunque del 3,8%. L'evoluzione favorevole del contagio porta molti a guardare con più ottimismo il futuro. Dopo l'ordinanza del ministro Speranza che dal primo marzo permetterà anche agli extra Europei di entrare in Italia con vaccino, guarigione o tampone, arriva il plauso del sindaco di Rimini Sadegholvaad. Il primo cittadino guarda alle ricadute positive sul turismo: i flussi esteri rappresentano oltre il 30% del totale per la città. “La semplificazione delle procedure sanitarie internazionali – commenta Sadegholvaad – va nella giusta direzione”. Si guarda soprattutto all'Est-Europa, anche se l'attenzione va ora alla crisi russo-ucraina.

Dal primo marzo via alle quarte dosi per i soggetti fragili. L'Emilia-Romagna si prepara a somministrare Pfizer o Moderna agli oltre 53mila pazienti interessati che saranno contattati direttamente per l'appuntamento.





