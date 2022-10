Covid a San Marino: aumentano casi e ricoveri. Reintegrato il personale non vaccinato

Continua il trend in salita dei casi di Covid a San Marino: sono 176 i positivi attivi totali, ieri erano 161. 28 le nuove positività da ieri, 13 le guarigioni. Aumentano di uno i ricoveri che si portano a 5, dei quali 1 in terapia intensiva.

È stato emesso il decreto che dal 1° ottobre reintegra al lavoro anche il personale sanitario e socio sanitario non vaccinato o che non aveva completato l'iter vaccinale. Si tratta di circa 90 persone che da questo mese tornano a svolgere il proprio lavoro nelle diverse strutture sanitarie nelle quali erano impiegate. Nello stesso decreto vietata la possibilità di lavorare a San Marino per il personale sanitario che e socio sanitario che risulti sospeso, radiato o non abilitato in Italia.