PANDEMIA Covid: a San Marino aumentano i contagi ma meno ricoveri, in Italia obbligo vaccinale per over 50 Da Rimini la nota dell'assessore Gianfreda: "8 ricoverati in terapia intensiva su 10 non sono vaccinati"

Covid: a San Marino aumentano i contagi ma meno ricoveri, in Italia obbligo vaccinale per over 50.

Sale a 1418 il totale dei positivi attivi in territorio sammarinese, dopo i 17 nuovi casi delle ultime 24 ore. Una curva del contagio che continua a crescere, così come riportato nel cruscotto Iss. Sul fronte ospedaliero, tre ricoveri in meno: 19 i pazienti attualmente seguiti, di cui 5 in terapia intensiva. Questa mattina anche a San Marino lunghe code per sottoporsi al tampone all'ospedale di Stato, tra guarigioni, sospetti nuovi casi e necessità personali.

In Italia provincia autonoma di Trento, Marche e Piemonte superano il 20% di occupazione delle terapie intensive da parte di malati Covid. Il sindacato dei medici ospedalieri Anaao chiede al Governo misure straordinarie: "Servono soldi e personale per uscire dall'emergenza", scrivono, ed evitare una "Caporetto sanitaria". Sempre in Italia obbligo di vaccino per gli over 50 dal primo febbraio; altrimenti si andrà incontro a una sanzione di 100 euro una tantum dall'Agenzia delle Entrate che incrocerà i dati della popolazione con le anagrafi vaccinali. Per tutti i lavoratori obbligo di Green pass rafforzato dal 15 febbraio 2022. E per chi accede a servizi e attività senza la certificazione richiesta, sanzione da 400 a 1.000 euro.

[Banner_Google_ADS]



Dura nota dell'assessore alle politiche per la Salute di Rimini, Kristian Gianfreda. 8 persone su 10 in terapia intensiva – spiega - non sono vaccinate. Nel comunicato Gianfreda fa riferimento alla contrapposizione tra no vax e favorevoli ai vaccini e scrive: "stiamo combattendo contro un virus, non contro un amico o un conoscente. Nessun no vax si senta vittima".

In Europa, il Regno Unito mette in campo 200 militari in alcuni ospedali di Londra in supporto ai sanitari dopo le assenze per malattia o isolamento. Drammatica la situazione in Perù dove quasi 98mila bambini sono diventati orfani proprio a causa della pandemia. Il Paese sudamericano ha il più alto tasso di mortalità al mondo per Covid.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: