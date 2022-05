COVID-19 Covid, a San Marino calano casi attivi e ricoveri

Calo dei positivi attivi a San Marino: sono 249, con soli 2 nuovi contagi nelle 24 ore. Dall'ISS bilancio anche su base settimanale: 175 nuovi casi su 1.144 tamponi e un tasso di positività del 15,03%. E sono ben 198 guariti, sempre nella settimana. Migliora sensibilmente, intanto, la situazione ospedaliera: dimezzati i ricoveri, passando da 8 a 4, mentre resta stabile l'occupazione della terapia intensiva, con 2 pazienti.

In Italia, intanto, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa torna sulle scelte del Governo: “Gradualità, nelle misure restrittive e nell'allentamento”, riscontrando “dopo due anni, una responsabilità diversa dai parte dei cittadini quando dice “è' il momento di dare fiducia agli italiani” e aprendo al dopo 15 giugno: “credo ci saranno le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni' – ha detto a Radio24.

Ottimismo dalla comunità scientifica, che mette però già in guardia rispetto al prossimo autunno. Il virologo e Presidente Aifa, Giorgio Palù chiede fiducia nei vaccini attuali: “proteggono ancora molto bene verso la malattia grave” e fiducia, poi, nella ricerca sperando che produca per l'autunno dosi aggiornate e farmaci sempre piu' efficaci”. Fino a ottobre la situazione dovrebbe rimanere buona – rileva ma avverte: il Covid 'resterà con noi a lungo con un andamento stagionale.

L'unico dato che resta allarmante è quello dei morti, per cui – dice - è come se ogni giorno cadesse un aereo'. Allarme sulla stagionalità anche dal virologo Maurizio Pregliasco: "In autunno ci sarà un'ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani. Bene saperlo prima per essere preparati, ipotizzando nuove restrizioni: “possibile si debba reintrodurre l'obbligo di mascherina in qualche caso", aggiunge guardando a nuove vaccinazioni dopo l'estate: "sarà una vaccinazione raccomandata, nelle stesse modalità dell'antinfluenzale".



