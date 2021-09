Covid, a San Marino calano gli attualmente positivi. C'è un ricovero in più

Continua il calo dei positivi attivi al coronavirus a San Marino, oggi scesi a quota 53 - dai 66 casi di ieri - grazie a ben 20 guarigioni e nonostante 7 nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore. Meno bene i dati riguardanti le degenze, che contano un paziente un più in ospedale, oltre a quello già ricoverato in terapia intensiva. Sono 51 i casi seguiti a domicilio. Prosegue anche la campagna vaccinale, con 46.562 somministrazioni effettuate fino a ieri, di cui 22.583 prime dosi e 23.979 seconde dosi o dosi uniche. La percentuale di donne vaccinate è il 51,6% - e supera di poco quella dei maschi, che sono il 48,4%. 2.150 le somministrazioni effettuate ai turisti.

In Italia, il dibattito politico si focalizza sul decreto green pass, con l'ipotesi di prorogare la validità del certificato da 9 a 12 mesi. Nei prossimi giorni si dovrebbe poi arrivare a una decisione per i dipendenti statali e per chi è a contatto con il pubblico, ad esempio ristoranti, palestre e mezzi di trasporto. I partiti di maggioranza, tra cui anche la Lega, hanno ritirato gli emendamenti al decreto in esame alla Camera. Rientra, dunque, l'ipotesi 'fiducia' sul testo. Focus anche sulla terza dose. Il commissario straordinario Figliuolo ha annunciato la terza somministrazione già a settembre per gli immunocompromessi, circa 3 milioni di persone, procedendo poi con anziani e sanitari. A livello complessivo, è stato raggiunto l'82% dei vaccinati con prima dose. “Questo potrebbe non bastare”, dice Figliuolo guardando anche a 1 milione e 800mila cittadini tra i 50 e i 59 anni che mancano all'appello. Buon risposta, invece, dai ragazzi che si stanno vaccinando più delle altre generazioni. “Un messaggio molto bello”, per il ministro della Salute Speranza che aggiunge: “Dobbiamo crescere ancora di più”.