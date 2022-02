Covid: a San Marino casi totali tornano sotto quota 1000

Torna sotto quota 1000 il totale dei casi a San Marino: 969 i positivi attivi, dopo ben 382 guarigioni. I nuovi casi, come riporta l'ultimo bollettino, sono 134. Diminuiscono le ospedalizzazioni che passano da 17 a 14, con un paziente in più in terapia intensiva. Nelle scorse ore si è tornati a parlare di riconoscimento dello Sputnik in Italia.

Non mancano i timori per i viaggi all'estero. Come quelli di un cittadino italiano vaccinato Sputnik in Russia che ci scrive denunciando di non poter andare negli Stati Uniti. L'unico modo, sottolinea, è sottoporsi a una nuova somministrazione di vaccino a dose unica o alla doppia dose, tra quelli riconosciuti. Il rischio, sostiene, è di dover ricevere, alla fine, 5 dosi di vaccino per potersi recare oltreoceano. Risponde la Segreteria alla Sanità. I sammarinesi che devono spostarsi negli Usa per motivi giustificati, come lavoro, studio o situazioni familiari particolari, spiega, possono ottenere un certificato di vaccinazione valido per gli Stati Uniti inoltrando una domanda alla Direzione Iss che la trasmetterà alla Commissione vaccini, ma solo dopo aver ricevuto 2 dosi Pfizer dopo Sputnik.

Intanto, in Italia la nuova settimana si apre con un allentamento delle restrizioni. A questo si aggiunge l'annuncio - dal sottosegretario alla Salute Costa - dello stop alle mascherina all'aperto anche in zona rossa, da venerdì. Ma sarà obbligatorio averla con se e utilizzarla in caso di assembramento, come si legge nell'ordinanza firmata nel pomeriggio dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Costa annuncia che, con gradualità, si allenteranno anche misure come il green pass. Ma il mondo scientifico invita ancora alla cautela. Sono 101.864 i casi nelle ultime 24 ore e 415 le vittime. Il tasso di positività è stabile al 10,2% e calano i ricoveri. L'Emilia Romagna - che registra oltre 4.500 casi e 32 decessi – avvia la somministrazione della pillola anti-Covid Paxlovid: già 1.225 le confezioni consegnate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: