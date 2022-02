Covid: a San Marino casi totali tornano sotto quota 1000, in Italia cresce occupazione nei reparti

Torna sotto quota 1000 il totale dei casi a San Marino. Lo ha annunciato il segretario alla Sanità Ciavatta durante la Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato. Sono 969 i positivi attivi, dopo ben 382 guarigioni dell'ultima giornata e 47 nuovi positivi. In calo i ricoveri che scendono a 14 con una saturazione del reparto di terapia intensiva del 33%.

Nel frattempo, sempre in campo sanitario, si fanno strada nuove collaborazioni internazionali. Dopo il recente accordo con la Regione Sicilia, a Dubai l'incontro tra Ciavatta e Abdul Al Madani, presidente di Index Holding, azienda leader nella filiera legata al settore della salute e organizzatore della più importante fiera odontoiatrica del mondo negli Emirati Arabi. Presentati, dal Segretario alla Sanità, diversi progetti che vanno dal finanziamento del nuovo ospedale a iniziative per la formazione, per l'uso della robotica chirurgica e lo studio della genomica sul Titano. Si guarda ora a un potenziale memorandum di collaborazione.

In Italia, sul fronte Covid, attenzione puntata sull'occupazione dei reparti ordinari che risale al 29%, in una settimana segnata da allentamenti alle misure. In 24 ore, la percentuale aumenta in 8 Regioni. La saturazione delle terapie intensive resta, invece, stabile al 15% a livello nazionale. Scende nelle Marche, ora al 20%, e rimane agli stessi livelli di ieri in Emilia-Romagna, al 16%.