Covid: a San Marino diminuiscono i casi attivi, stabili i ricoveri in Emilia-Romagna

Ora la situazione Covid in Repubblica. Sostanzialmente stabili i positivi attivi che si attestano a 283 a fronte di 27 nuovi casi, 11 in meno rispetto ai dati diffusi ieri. Salgono i ricoveri che diventano 5, mentre resta in terapia intensiva un solo paziente. In calo di qualche unità le persone in isolamento a domicilio, per un totale di 278 positivi al virus. Non si registrano nuovi decessi.



Intanto, in Emilia- Romagna sono 3528 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 17.640 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Rimangono a 31 i ricoveri, mentre calano i pazienti nei reparti Covid: 1.172, 21 in meno da ieri. Complessivamente, i casi attivi sono 40.195 (- 1.265), il 97% in isolamento a casa, perché non necessita di cure particolari. Si registrano 14 decessi in Regione, di cui 2 a Rimini. Nessuno a Parma, Ferrara e nel Circondario Imolese.