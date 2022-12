Covid: a San Marino e in Italia contagi in calo; monito della Fondazione Gimbe sulle festività

Dai dati diffusi dall'ISS, calano i contagi su base settimanale: 194 nuovi casi, ma anche 223 guarigioni tra l'11 e il 18 dicembre. Gli attualmente positivi al coronavirus in territorio si portano così a 203. Pressoché stabile la pressione sull'Ospedale, con terapia intensiva che resta vuota, mentre sono attualmente 4 i ricoveri in isolamento.

In Italia, il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe registra contagi in calo del 21%, ma aumento del 4,8% dei decessi: oltre cento al giorno. Stabili i ricoveri (+2,4%) e lieve calo delle terapie intensive (-4,2%). La Fondazione mette in guardia: ci si avvicina alle festività del Natale con quasi il 72% di fragili e over-60 scoperti perché non hanno effettuato la quarta dose di vaccino, con un tasso di copertura nazionale per la seconda dose di richiamo del 28,4%.