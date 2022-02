COVID-19 Covid, a San Marino i positivi attivi scendono sotto quota 300 Un ricoverato in più in ospedale. In Italia Rt in calo, non era così basso dallo scorso giugno

Scendono sotto quota 300 i positivi attivi in territorio (292) con un aumento di 14 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Dopo una settimana di stasi, c'è una nuova persona ricoverata in ospedale, per un totale di 4. Nessuno in terapia intensiva. 36 i guariti.

In Italia i dati del consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto di Sanità evidenziano ancora una discesa dell'incidenza a livello nazionale: 552 ogni 100mila abitanti, sette giorni fa erano 672. Cala anche l'indice di trasmissione Rt, ora pari a 0,73, contro lo 0,77 della settimana precedente. Proprio l'Rt non era così basso da giugno. Il tasso di occupazione delle terapie intensive invece, pari all'8,4%, non era così basso dal 16 dicembre. Superano però la soglia di allerta del 10% ancora 8 Regioni, tra cui Emilia Romagna (10,7%) e Marche (11,3%).

Il tasso nazionale di occupazione nei reparti non critici invece è del 18,5%. Nel mondo tutti gli Stati Usa, ad eccezione delle Hawaii, stanno eliminando o diminuendo fortemente l'obbligo di usare le mascherine in gran parte degli ambienti chiusi. Restano forti differenze, alcuni le hanno eliminate completamente, tra cui California, Illinois, Washington e Nevada, anche se, soprattutto sulle scuole, il dibattito è aperto. Circa la metà dei newyorchesi invece ha dichiarato non essere pronto a smettere di usare le mascherine.

