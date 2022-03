Covid, a San Marino il tasso di positività settimanale è cresciuto di oltre un punto percentuale

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

La situazione del Covid: a San Marino cresciuto il tasso di positività settimanale, in Italia si attende il decreto per allentare le restrizioni. Continua la lenta ricrescita dei contagi, salgono a 274 i positivi attivi in territorio, 35 i casi in più nel fine settimana, di cui 7 nelle ultime ventiquattrore; stabile la situazione in ospedale, sempre un solo ricoverato e nessuno in terapia intensiva, da quasi un mese. 273 le persone seguite a casa, 63 quelle in quarantena, 24 le guarigioni.



Nell'ultima settimana il tasso di positività è cresciuto di oltre un punto percentuale, ora è al 9,92%. Un anno fa, comunque, in ospedale c'erano 26 persone, di cui 10 in terapia intensiva. Anche in Italia la situazione va monitorata, in vista dell'incremento dei contagi, ma il sottosegretario alla Salute Costa ricorda che in settimana verrà comunque approvato il decreto col progressivo allentamento delle misure restrittive, tra cui anche l'utilizzo del Green pass. L'incremento odierno non arriva a 29mila (28.900) in virtù dei pochi tamponi della domenica; risalgono di poco le terapie intensive, 129 i decessi.



In Emilia Romagna, da oggi di nuovo in zona bianca, i nuovi positivi sono 2.002; terapie intensive ancora sotto controllo, 16 però i decessi.

La Francia ha eliminato sia il certificato verde, sia le mascherine, anche al chiuso, poiché all'aperto le aveva tolte da febbraio, nonostante i contagi siano in ripresa. I datori di lavoro potranno autonomamente decidere di imporre il pass vaccinale ai loro dipendenti. La Cina invece mette in lockdown l'intera provincia di Jilin e i suoi 24 milioni di abitanti, per i 900 casi di Covid registrati. E' la prima provincia cinese a richiudere dal 2020.