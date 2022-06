CORONAVIRUS Covid, a San Marino l'aggiornamento dell'Iss evidenzia un trend in crescita Anche in Italia occupazione di terapie intensive di nuovo al 3%. Il sottosegretario Sileri: "Tra un paio di settimane il picco sarà già passato"

È un trend in crescita dei casi di contagio, a San Marino, evidenziato dall'aggiornamento settimanale dell'Iss, dove ieri si sono verificate anche lunghe code per i tamponi. Un mese fa i nuovi positivi, nell'ultima settimana di maggio, erano stati meno di 90, tra il 20 e il 26 giugno sono saliti a 262, con una percentuale di positività del 24,58%.

Anche in Italia gli ultimi dati Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dicono che dopo tre settimane di stabilità sale di un punto, nell'arco di 24 ore, la percentuale di posti in terapia intensiva, tornando al 3%, lo stesso valore di un anno fa, quando però c'era una variante molto meno contagiosa. Per il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri però, rendere le mascherine di nuovo obbligatorie oggi “non avrebbe molto senso – ha detto in una intervista – poiché tra 15-20 giorni il picco sarà già passato”. Le mascherine restano obbligatorie sui mezzi pubblici, tranne gli aerei, fino a settembre, mentre sui luoghi di lavoro c'è una trattativa tra governo e sindacati, che si vedranno giovedì 30 giugno. Sono invece solo “fortemente raccomandate” là dove si verificano assembramenti.

Buone notizie infine da Pechino e Shanghai, che hanno azzerato i casi Covid dopo 4 mesi di lotta esasperata al virus, mettendo in lockdown milioni di persone, eseguendo test di massa ripetuti e dopo restrizioni pesanti alla vita quotidiana.

