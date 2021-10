CORONAVIRUS Covid a San Marino, la 92esima vittima è un 81enne sammarinese Incidenza settimanale di contagi in rialzo al 2,66%. Già tutte somministrate le terze dosi di Pfizer al Casale La Fiorina

Covid a San Marino, la 92esima vittima è un 81enne sammarinese.

E' un 81enne sammarinese la 92esima vittima da Covid in Repubblica, la penultima risaliva a un mese fa. Sono 3 i nuovi casi di contagio rilevati, che portano a 30 i positivi attivi (età media 44 anni, 15 femmine e 15 maschi): tutti seguiti a casa, tranne una persona ricoverata, ma non in terapia intensiva. Un solo guarito nelle ultime ore, 13 i sottoposti a quarantena. Per quanto riguarda l'incidenza dei contagiati sui tamponi fatti, nell'ultima settimana è salita al 2,66%, i tamponi però sono stati oltre mille. Già tutte somministrate le 60 terze dosi di Pfizer agli ospiti del Casale La Fiorina, mentre ha completato il proprio ciclo l'81,41% della popolazione vaccinabile.

[Banner_Google_ADS]



Arrivano notizie importanti sul fronte delle cure contro il Covid, l'azienda farmaceutica nota come Merck negli Stati Uniti e in Canada, insieme a Ridgeback Biotherapeutics, hanno annunciato che l'Ema ha avviato una revisione continua per Molnupiravir: si tratta di un farmaco antivirale orale sperimentale per il trattamento di Covid-19 negli adulti. Se arriverà l'autorizzazione, potrebbe essere la prima pillola antivirale per il trattamento della malattia nell'Unione Europea.

In Italia è di quasi 2600 l'incremento (2.535), per una incidenza dell'1,1% sui tamponi eseguiti. Lieve calo di terapie intensive, 106 però i ricoveri in più; 30 le vittime. E mentre l'Emilia Romagna fa partire la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con un milione e mezzo di dosi, sono 362 i nuovi positivi da Covid-19 in Regione. Sostanzialmente stabile la situazione ospedaliera, ma sono 5 i decessi da ieri. A Rimini 20 casi in più.

In Cina i bambini dai 3 anni in su inizieranno a breve ad essere vaccinati, mentre il governo britannico valuta l'introduzione del doppio vaccino obbligatorio anti-Covid a tutto il personale del servizio sanitario nazionale. Non si esclude nemmeno il ritorno all'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici più affollati.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: