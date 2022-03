COVID-19 Covid, a San Marino lieve crescita dei positivi attivi

Covid, a San Marino lieve crescita dei positivi attivi.

Continua la lieve crescita di positivi attivi a San Marino: sono 263 i positivi attivi, 35 i nuovi casi rilevati da ieri. 28 le guarigioni. Stabile la situazione in ospedale dove resta una sola persona ricoverata in area medica, nessuno in terapia intensiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: