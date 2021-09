CORONAVIRUS Covid a San Marino, lieve rialzo dei positivi: 60 in totale L'Italia si prepara al "super Green pass", mentre la Cina taglia il traguardo del miliardo di persone pienamente immunizzate

Aumentano a 60 i positivi attivi in territorio, in virtù dei 6 nuovi contagiati da ieri e dei 2 guariti. Restano invariati i ricoveri, 3, 57 le persone curate a domicilio.

In Italia si attende il “super Green pass”, l'obbligo del certificato verrà esteso a tutti i luoghi di lavoro, a quanto pare da metà ottobre: l'incontro tra governo e regioni è atteso nel primo pomeriggio, ieri il presidente Draghi ha illustrato il provvedimento ai sindacati che hanno dato un assenso di massima, a patto che i tamponi, altro modo per ottenere il Green pass a chi non vuole vaccinarsi, siano gratuiti. In attesa del monitoraggio sulla pandemia di domani, la fondazione Gimbe parla di indicatori in calo nell'ultima settimana, e sottolinea come in ospedale ci siano “quasi esclusivamente persone non vaccinate”.

In Russia il presidente Putin ha dichiarato che nel suo entourage sono risultate positive decine di persone, e per questo si sottopone al regime di autoisolamento. La Cina ha invece tagliato il traguardo del miliardo di persone pienamente immunizzate, avendo somministrato un totale di 2,16 miliardi di vaccini contro il Covid-19.

