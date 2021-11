CORONAVIRUS Covid, a San Marino mai così tanti nuovi positivi da inizio aprile In Italia prima dichiarazione in favore di un lockdown per i soli non vaccinati: Matteo Renzi chiede il "modello Austria". Speranza: "Vaccini, c'è chi può essere ancora convinto"

A conclusione della giornata di ieri si sono contati 29 nuovi positivi a San Marino, riscontrati con 297 tamponi eseguiti. Per ritrovare così tanti nuovi casi bisogna tornare indietro addirittura fino al 7 aprile scorso, da quella data in poi iniziarono a calare. La stragrande maggioranza dei casi attivi, che ormai sono giunti a 99, sono comunque seguiti a casa: 96 persone che non hanno bisogno di essere ricoverate. A Cailungo anzi ce n'è uno in meno, dunque in totale ne restano 3 in isolamento, e sono tantissime anche le guarigioni, 24.

In Italia c'è la prima dichiarazione, da parte di un politico, in favore di un lockdown per i soli non vaccinati: si tratta di Matteo Renzi, che vorrebbe un modello come quello austriaco. Mentre il ministro Speranza, intervenendo alla Fondazione Italia in Salute, insiste. A stamattina, ha aggiunto, l'86,79% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose, oltre l'84% ha completato il ciclo, e 3 milioni 120mila hanno già ricevuto il terzo richiamo. Ieri in 18mila hanno avuto la prima dose, segno che c'è ancora una fetta di popolazione che può essere convinta.

Nel video gli interventi di Roberto Speranza, ministro della Salute

