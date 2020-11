Covid a San Marino, muore 76enne che era ricoverato in terapia intensiva

Un sammarinese di 76 anni, che era ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Stato, è deceduto nella notte facendo salire a 45 il bilancio delle vittime a San Marino dall'inizio della pandemia. Alla mezzanotte di ieri si contano inoltre 32 nuove casi di positività su 355 tamponi effettuati e 33 nuove guarigioni. 15 persone risultano ricoverate in Ospedale: : 6 si trovano in isolamento nel reparto Covid e 9 in Terapia Intensiva. I positivi attivi sono 256, di cui 140 donne e 116 uomini. 241 i positivi curati al domicilio. L'età media dei pazienti è 41 anni. Al 27 novembre sono stati effettuati 17.069 tamponi.