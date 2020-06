AGGIORNAMENTO Covid a San Marino: rimane una sola persona in quarantena

San Marino resta Covid free e si avvicina a chiudere ufficialmente la fase di contagio: non ci sono nuovi positivi - dopo che ieri sono stati analizzati 13 tamponi - 0 deceduti, 0 nuovi guariti, ma diviene importante a questo punto anche il dato relativo alle quarantene domiciliari: ne resta solo una ancora attiva in territorio. Il gruppo di coordinamento ricapitola i dati complessivi dall'inizio della epidemia: fermi a 698 il numero di quanti hanno contratto la malattia, 656 guariti e, purtroppo, 42 decessi. 2146 le quarantene terminate. 5713 tamponi e oltre 17mila test sierologici.



Dal gruppo di coordinamento anche informazioni di servizio: da domani sarà sospeso il servizio telefonico di supporto psicologico per l'emergenza Covid19, in questi mesi rivolto alla popolazione e al personale dell'ISS, ricordando però che gli psicoterapeutici della Salute Mentale dell'ISS sono comunque operativi (ai numeri 0549 994591 e 994593 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14) Da ieri, poi, attivata la possibilità di fare i prelievi per le analisi anche nei Centri per la salute e nelle sedi decentrate, sempre su prenotazione, per ridurre così l'afflusso di persone al Laboratorio Analisi, sempre nell'ottica di evitare il rischio assembramenti.



