CORONAVIRUS Covid a San Marino: sette nuovi casi e cambiano le modalità di accesso ai Centri per la Salute Dal 12 al 18 ottobre 470 i tamponi eseguiti. In totale 36 gli attualmente positivi in territorio. 4 le persone ricoverate in ospedale. Dal 26 ottobre nuove modalità di accesso ai Centri per la Salute

A San Marino, rispetto all'ultimo aggiornamento ISS del 15 ottobre, sono 7 i nuovi casi di coronavirus e tre le guarigioni. Dal 12 al 18 ottobre 470 i tamponi eseguiti, l'età media delle persone positive è di 43 anni. 36 gli attualmente positivi totali in territorio e 4 le persone ricoverate in ospedale. In un caso si tratta di una cittadina di nazionalità ucraina di 60 anni, ricoverata nel reparto di semintensiva ma in condizioni stabili. Negli altri tre casi si tratta di due donne e un uomo, rispettivamente di 82, 76 e 54 anni, ricoverati nelle stanze di isolamento in medicina. Al momento non è stato ancora necessario aprire il reparto Covid che resta comunque pronto all’utilizzo.

L'ISS ricorda ai cittadini di rispettare le raccomandazioni sanitarie e di non recarsi direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale in caso di febbre ma di contattare prima il proprio medico curante o la guardia medica. A tal proposito a partire dal 26 ottobre ci saranno nuove modalità di accesso ai Centri per la salute. L'ingresso e le prestazioni saranno consentite solo su prenotazione telefonica.

I prelievi saranno effettuati tutti i giorni dalle 7:30 alle 9:00 , per prenotarsi bisognerà contattare il CUP (0549 994889 dal lunedì al venerdì fra le 8:00 e le 18:00).

saranno effettuati dalle , per prenotarsi bisognerà (0549 994889 dal lunedì al venerdì fra le 8:00 e le 18:00). Le visite ordinarie non urgenti saranno effettuate tutti i giorni fra le 8:00 e le 10:00 . Per le prenotazioni contattare il CUP (0549 994889 dal lunedì al venerdì fra le 8:00 e le 18:00).

saranno effettuate fra le . Per le prenotazioni contattare il CUP (0549 994889 dal lunedì al venerdì fra le 8:00 e le 18:00). Le visite urgenti saranno effettuate tutti giorni fra le 10:00 -12:00 e le 14:30 - 18:00, il sabato fra le 8:00 - 13:00. Per prenotarsi contattare i numeri dedicati fra le 8:00 - 11:00 e le 14:30 - 16:00. Il sabato fra le 8:00 - 12:00. Per il Centro Salute di Murata : contattare il numero dell'infermiera/e del proprio medico, per il Centro Salute di Borgo Maggiore : contattare il numero dell'infermiera/e del proprio medico, per il Centro Salute di Serravalle : contattare il numero infermieristico dedicato (0549 994072)

saranno effettuate tutti giorni fra le 10:00 -12:00 e le 14:30 - 18:00, il sabato fra le 8:00 - 13:00. Per prenotarsi contattare i numeri dedicati fra le 8:00 - 11:00 e le 14:30 - 16:00. Il sabato fra le 8:00 - 12:00. Per il : contattare il numero dell'infermiera/e del proprio medico, per il : contattare il numero dell'infermiera/e del proprio medico, per il : contattare il numero infermieristico dedicato (0549 994072) Per esigenze amministrative (tutte le altre esigenze esclusi prelievi e visite ordinarie ed urgenti) contattare i seguenti numeri dal lunedì al venerdì fra le 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00. Centro Salute di Murata: numero dedicato amministrativo ( 0549 994051 ), Centro Salute di Borgo Maggiore: numero dedicato amministrativo ( 0549 994061 ), Centro Salute Serravalle: numero dedicato amministrativo ( 0549 994071 )

L'ISS ricorda che resta attiva la richiesta di farmaci per terapie croniche on-line accedendo al sito ISS “servizionline.iss.sm”. I certificati e i farmaci per terapie croniche, relativi a richieste pervenute entro le ore 12.00, saranno disponibili a partire dalle ore 15.

Nelle prossime settimane verranno organizzati incontri con la cittadinanza, in accordo con i Capitani di Castello e presso le sedi dei Castelli di Serravalle, Borgo e Fiorentino, finalizzate a illustrare le ragioni e l’utilità delle innovazioni organizzative e ad ascoltare i suggerimenti o le proposte che potranno scaturire negli incontri.















I più letti della settimana: