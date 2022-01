Covid: a San Marino sfiorati i 200 nuovi casi di positività rilevati in un giorno

Sono 195 i nuovi positivi rilevati in territorio, che portano il totale dei casi attivi a 1.180. 1158 sono persone seguite a casa, mentre diminuiscono i ricoverati, a 22, stabili le terapie intensive a 5. Tanti anche i guariti, 137. L'incidenza dei positivi è molto alta, 21,60%, in virtù dei quasi 900 tamponi (889) eseguiti ieri. In Italia la riapertura delle scuole resta fissata tra il 7 e il 10 gennaio. Respinta la proposta di far fare didattica a distanza per i soli non vaccinati. Si va verso l'obbligo di super green pass, quello cioè che si ottiene col vaccino, per andare in tutti i posti di lavoro: sono attese domani le decisioni del Consiglio dei ministri. Il picco della nuova variante Omicron pare si avrà a fine gennaio. Secondo la Fondazione Gimbe l'Italia rischia per allora fino a 2 milioni di positivi, per proteggersi dalla forma grave della malattia serve la terza dose di vaccino. In 17 Regioni sale l'occupazione nei reparti ospedalieri, la Valle d'Aosta è al 45%, la Calabria al 31% e la Liguria al 30%; i posti letto in terapia intensiva crescono in 9 Regioni, con punte del 24% a Trento, 21% nelle Marche, 19% in Veneto. Omicron si è abbattuta sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno: nella sola giornata di ieri i casi di contagio sono stati oltre un milione, il doppio rispetto a quattro giorni prima, e il quadruplo in poco più di una settimana, secondo i dati della John Hopkins University, che spiega come i numeri potrebbero essere anche sottostimati, non tenendo conto infatti dei tantissimi americani che ormai si affidano ai test anti Covid fai da te in casa. In Cina 1,2 milioni di persone in lockdown nella città di Yuzhou dopo la scoperta di 3 casi di coronavirus negli ultimi giorni. La città aveva già sospeso trasporti pubblici, inclusi i taxi, e chiuso centri commerciali, musei e attrazioni turistiche. La Cina, che tra un mese ospiterà le Olimpiadi invernali, nelle ultime 24 ore ha registrato 175 casi.