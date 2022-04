COVID-19 Covid, a San Marino sono un migliaio circa le persone che si sono infettate già due volte In Italia indicatori in lieve miglioramento. Omicron ormai al 100%, ma le sottovarianti non sembrano avere maggiori capacità di trasmissibilità

A San Marino sono un migliaio circa le persone che si sono contagiate, e sono dunque già guarite due volte, dall'infezione da Covid-19. I positivi attivi in territorio sono tornati sotto i 400 (394), con 45 nuovi casi. Restano 9 i ricoveri, una sola persona in terapia intensiva, 385 quelle seguite a casa; 19 le quarantene, 56 le guarigioni. Un gruppo di parenti degli ospiti del Casale La Fiorina si è rivolto a un avvocato per sapere quanto durerà la chiusura totale delle visite, in vigore dallo scorso mercoledì, e invitano altri parenti ad iscriversi sul gruppo Facebook Parenti del Casale.

In Italia scendono sia l'indice Rt di trasmissibilità (a 1) sia l'incidenza (a 717), così come l'occupazione delle terapie intensive, mentre risale leggermente quella delle aree mediche. E' di oltre 61mila l'incremento odierno (61.555), con le terapie intensive quasi stabili (419, -1) mentre i ricoveri ordinari scendono sotto i 10mila (9.980, -95); 133 i decessi. In Emilia Romagna 4.748 nuovi positivi, calano di 3 le terapie intensive (31 in totale); 7 le vittime (+360 casi a Rimini).



Nel video gli interventi di Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione ministero della Salute; e di Anna Teresa Palamara, direttrice malattie infettive Istituto superiore di Sanità

