COVID-19 Covid, a San Marino stabilità di massima, in Italia lieve decrescita rispetto a una settimana fa Documentata l'infezione da Sars-CoV-2 più lunga in assoluto, durata 505 giorni

Lieve risalita per i positivi attivi in territorio, 370, 46 i casi in più. 40 le guarigioni. Risalgono anche i ricoveri, 9 in totale, ma scendono a due le persone in terapia intensiva. 361 sono invece seguite a casa, 11 le quarantene. In Italia questa settimana scendono di poco sia l'indice di trasmissibilità Rt, che non andava sotto 1 da marzo, sia l'incidenza di casi Covid per 100mila abitanti. E' di 73.212 l'incremento odierno, 4 in meno le terapie intensive (411 totali), 202 i decessi. In Emilia Romagna 5.486 nuovi positivi, lieve rialzo di terapie intensive (37 totali, +4) e 18 vittime (+414 casi di contagio a Rimini). All'estero documentata l'infezione da Sars-CoV-2 più lunga in assoluto, durata 505 giorni, su un paziente immunodepresso che poi non ce l'ha fatta: il caso clinico presentato a Lisbona rinforza l'idea che le nuove varianti si siano formate proprio in questi pazienti che non riescono a guarire.

Nel video gli interventi di Giovanni Rezza, Direttore generale della prevenzione Ministero della Salute, e Anna Teresa Palamara, Direttrice malattie infettive Istituto superiore di Sanità

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: