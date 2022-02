COVID-19 Covid, a San Marino tornano sotto quota 500 i positivi attivi In Italia monitoraggio della fondazione Gimbe parla di "netta flessione" per la terza settimana consecutiva

I dati sammarinesi verranno aggiornati completamente solo nel pomeriggio, a causa di qualche problema informatico che finora ne ha impedito la pubblicazione. A San Marino tornano sotto quota 500 i casi attivi (496), che dall'ultima rilevazione aumentano di 34 unità. Nessun decesso. 43 le nuove guarigioni.

In Italia dal 9 al 15 febbraio i nuovi casi di Covid-19 registrano, per la terza settimana consecutiva, una netta flessione. L'ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe infatti parla di un -32,3% sulla settimana precedente. “Un crollo – spiega – imputabile sia al netto calo dei tamponi (-27,8%) sia alla ridotta circolazione virale, che rimane comunque elevata”. -14,9% i ricoverati in area medica e -18,7% in terapia intensiva. Scendono anche i decessi, -16,2%.

Sul fronte dei vaccini, 5,1 milioni di persone non hanno ricevuto nemmeno una dose, e pare non faccia presa la stretta sui lavoratori over 50. E a proposito di vaccini, in Inghilterra via libera alle somministrazioni anche ai bambini fra 5 e 11 anni di età. Decisioni analoghe appena adottate anche dalle autorità locali di Galles, Scozia e Irlanda del nord. In tutto il Regno la vaccinazione under 12 sarà comunque “non urgente” e naturalmente soggetta al placet dei genitori.

