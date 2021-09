Covid: a San Marino totale dei positivi in calo, ribadita validità del green pass nelle Università fino al 15 ottobre L'Iss apre di nuovo alle visite dei familiari dei ricoverati in Ospedale e aggiorna modalità e prezzi dei tamponi

Torna a scendere il totale dei positivi in Repubblica: ora sono 54, con un'età media di 43 anni. Il calo arriva dopo le 12 guarigioni dell'ultima giornata, ma allo stesso tempo sono stati rilevati 7 nuovi casi. Invariato il numero dei ricoverati: 4 di cui un paziente in terapia intensiva. 50 i soggetti in isolamento a casa. Tra i positivi totali, uno è seguita in Italia. Sul fronte vaccinazioni, 46.573 le somministrazioni totali. Di queste, 23.989 sono seconde dosi o dosi uniche. Proprio a proposito di vaccini, gli esperti dell'Ema saranno in Russia a fine ottobre per il siero Sputnik.

[Banner_Google_ADS]



Intanto, ribadita la validità del green pass sammarinese per l'accesso alle università italiane fino al 15 ottobre. Lo si legge in una circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca inviata a tutti gli Atenei. A San Marino l'Iss comunica le nuove disposizioni e i prezzi per i tamponi. Quelli antigenici richiesti per motivi non sanitari da chi ha il green pass hanno un prezzo calmierato di 15 euro. Chi non ha la certificazione verde pagherà 30 euro. Per prenotarli è necessario rivolgersi al Laboratorio analisi. Saranno invece gratuiti i tamponi richiesti dai sanitari per chi deve essere ricoverato, operarsi o sottoporsi a determinati accertamenti.

Riaperte anche le visite ai ricoverati in ospedale da parte dei familiari: sono consentite a una persona per massimo 30 minuti, solo se si è vaccinati o negativi al tampone eseguito entro le 48 ore precedenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: