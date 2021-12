CORONAVIRUS Covid: a San Marino un altro lutto, è la 98esima vittima dall'inizio della pandemia Si tratta di un uomo di 68 anni. Era ricoverato in terapia intensiva

Nuovo decesso a San Marino di una persona positiva al Covid. È la 98esima vittima dall'inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 68 anni. Era ricoverato in terapia intensiva e non vaccinato. Nelle ultime 24 ore 79 le nuove infezioni rilevate in Repubblica a fronte di 77 guariti. 28 i ricoverati in Ospedale di cui 23 in isolamento e 5 in terapia intensiva. I casi attivi in Repubblica si attestano intanto a quota 876. Stando ai dati dell'Oms Europa, che censisce i contagi nelle ultime due settimane, San Marino è il secondo paese per incidenza sui 54 monitorati, preceduto solo dal Principato di Andorra.

