CORONAVIRUS Covid a San Marino, via alle prenotazioni per le terze dosi 10 nuovi positivi in territorio e un ricoverato in più, ma sono tutti in isolamento. In Italia "booster" anche per la fascia 40-60 anni

Aumentano i ricoveri a San Marino ma non ci sono più positivi al Covid in terapia intensiva. Aperte le prenotazioni per la terza dose. Per chi vuole ricevere il terzo richiamo, o dose “booster”, l'Iss ha aperto le prenotazioni: tale vaccinazione, fa sapere l'Istituto, è particolarmente raccomandata per i fragili, il personale sanitario, gli ultra cinquantenni e pazienti immunodepressi, trapiantati o oncologici. Devono essere trascorsi almeno sei mesi dal completamento della vaccinazione primaria. Ci si prenota online sulla pagina dell'Iss o allo 0549 994889, dal lunedì al venerdì, dalle 8:15 alle 18. In territorio 10 i nuovi positivi, 77 i casi attivi al momento, nessuna nuova guarigione da ieri. Salgono a 4 i ricoveri, in isolamento, poiché in terapia intensiva non ci sono più positivi al Covid.

Anche in Italia via alla terza dose per la fascia 40-60enni dal primo dicembre: lo ha annunciato il ministro Speranza alla Camera. Grande preoccupazione in Russia, dove sono stati registrati 40.700 nuovi casi e 1.237 decessi in un giorno provocati dalla malattia. Stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia nel Paese sono stati rilevati 8 milioni 900mila casi di Covid-19. In Russia vivono circa 146 milioni di persone.

Nel video l'intervento alla Camera dei Deputati del ministro della Salute Roberto Speranza

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: